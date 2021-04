Homem é preso após tentar ‘jogar’ drogas e celulares na Mata Grande

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (27) após tentar ‘jogar’ drogas e celulares através de um drone dentro da Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis. Ele foi atingido por um disparo de arma não letal na perna.

Os policiais penais da unidade estavam em rondas quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas nas imediações. A dupla tentou fugir, mas um deles foi atingido na perna.

O outro entrou no matagal e não foi encontrado.

O suspeito levado a delegacia estava com um drone, cinco celulares, porções de substancia análogas a maconha, dois carregadores, fones de ouvidos, uma faca e uma mochila.

“Com mais essa apreensão já contamos com 44 drones apreendidos. O sucesso dessas apreensões se deve as várias ações preventivas para coibir que esses materiais ilícitos cheguem às mãos dos recuperandos dentro dos Raios da Penitenciária”, destacou o diretor da Penitenciária da Mata Grande, Ailton Ferreira.

Além de colocar 4 equipes de policiais penais em rondas diurnas e noturnas no perímetro externo da unidade, a direção do presídio instalou tela de pinteiro nos solaruins das ante-alas, alambrados em toda a Unidade Penal, cerca no perímetro externo da Unidade, a vigilância ostensiva dos policiais penais nas Torres como também uma equipe de Policiais Penais que fazem campana na laje da penitenciária.