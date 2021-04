Homem é socorrido com corte profundo na cabeça após sofrer acidente

Um homem ficou ferido após grave acidente registrado na MT 130, no KM 102, em Primavera do Leste-MT, na tarde deste sábado (3). A vítima estava no banco do passageiro de um carro e teve um corte profundo na cabeça, depois de ser atingida por uma lasca de madeira.

Segundo informações, o motorista de uma Saveiro perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro tombou e bateu em uma cerca de madeira, que fica às margens da rodovia estadual.

O passageiro, que apresentava um ferimento grave na cabeça, foi socorrido pela equipe de resgate da Concessionária Morro da Mesa e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).

O motorista do carro não feriu. Ele relatou que chovia muito no momento do acidente.