Homem é preso por maus-tratos contra animais

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) e deve responder pelo crime de maus-tratos a animais domésticos nessa terça-feira (6), em Jaciara (MT).

Conforme informações, a PM foi acionada para verificar a situação de três cachorros em uma residência na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, Bairro Planalto.

Quando a Polícia chegou no local, deparou com a casa fechada, sem ninguém na residência e os animais com sinais de maus trato e magros.

A PM pulou o muro ao lado da casa e verificou que não tinha comida e água para os animais, também foi verificado aos fundos da residência e não foi encontrado nenhum tipo de ração ou outro tipo de comida.

Após contato com os vizinhos a Polícia constatou que os proprietários dos animais estavam em um Sítio e deixou os animais aos cuidado da filha, porém a mulher não estava cuidando dos cachorros.

A PM foi até o Sítio e depois entrou em contato com a filha do conduzido que disse para a Polícia que fazia dias que não ia a casa de seu pai.

Diante da denúncia de maus trato e afirmação da filha, o proprietário dos animais foi detido e encaminhado para a Delegacia para providências.