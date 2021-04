Homem é preso transportando mais de 7 kg de cocaína

Um homem de 28 anos foi detido e 7.3 Kg de cloridrato de cocaína apreendidos durante comando de combate ao crime realizado em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) com apoio dos Grupos de Patrulhamento Tático e Grupo Operações com cães no km-211 da BR-364, em Rondonópolis (MT).

A ação aconteceu durante abordagem a um ônibus que realizava o itinerário Aripuanã (MT) e São Paulo (SP).

Durante fiscalização no bagageiro do veículo, os cães indicaram uma mala com drogas.

O indivíduo confirmou que a bagagem identificada era sua, e que também estava levando mais drogas consigo em uma mochila na parte superior do ônibus, relatou ainda que recebeu a droga de uma pessoa desconhecida em um shopping de Cuiabá/MT, e estava levando-a até a cidade de Uberlândia/MG.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para rapaz, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis/MT.