Após homicídio, suspeito é preso em Hospital com tiro no braço

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo nesta quarta-feira (21), na Vila Martins, em Jaciara (MT). Conforme informações, durante a ação do crime o suspeito ainda acabou se ferindo de forma acidental, efetuando um disparo em seu punho esquerdo. Após o crime, o suspeito que faz uso de tornozeleira eletrônica fugiu e recebeu atendimento médico no Hospital da cidade e deve ser detido pela Polícia Militar (PM) após receber alta médica.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local do crime e constatou o óbito da vítima.

A esposa da vítima disse para a PM que seu esposo estava na frente de casa quando o suspeito se aproximou, efetuou diversos disparos de arma de fogo e saiu correndo a pé do local.

A guarnição recebeu a informação de que um indivíduo havia dado entrada no Hospital da cidade com um disparo de arma de fogo no braço esquerdo. A PM foi até o local e durante entrevista e investigações foi constatado que o homem é o suspeito do homicídio.

Conforme relatos de testemunhas, após atirar o suspeito seguiu a pé até a Rua Tupi, residência de seu primo, onde pediu socorro. O suspeito possivelmente se feriu de forma acidental, efetuando um disparo em seu punho esquerdo.

Segundo a médica plantonista, o suspeito estava com uma perfuração de entrada no pulso esquerdo e outra perfuração de saída na palma da mão esquerda.

A Polícia informou que o suspeito permanecerá sob observação médica, e que após receber alta será conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Ainda conforme informações da PM, a vítima do homicídio possui duas passagens criminais, sendo a primeira por tráfico ilícito de drogas e a segunda pelo crime de latrocínio.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.98552.