Idosos com mais de 74 anos devem tomar segunda dose da vacina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rondonópolis informa que os idosos com mais de 74 anos, que já tomaram a primeira dose da vacina Coronavac/Butantã contra a Covid-19, devem tomar a segunda dose do imunizante nesta quinta-feira (15).

O reforço da referida vacina será feito no sistema drive-thru instalado no Estádio Luthero Lopes, das 8h às 16h; bem como na Escola Estadual Pindorama e nas seguintes unidades básicas de saúde: Mamed, Atlântico, Luz D’yara, Monte Líbano e Pedra 90. Nestes locais, a imunização será das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A programação da SMS de vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus segue na sexta-feira (16). Na ocasião, será aplicada a segunda dose da vacina Coronavac/Butantã nos idosos com mais de 73 anos. A vacinação ocorrerá nos mesmos locais e horários do dia anterior.

A segunda dose da vacina Coronavac pode ser tomada de 15 a 28 dias após a primeira dose. Os idosos devem levar o cartão de vacinação com registro da primeira dose, CPF, documento de identificação com foto.

A SMS salienta que segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 de acordo com as doses que recebe do Ministério da Saúde.