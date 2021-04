Os idosos com 70 anos ou mais começaram a receber a 1ª dose da vacina contra a covid-19 nesse sábado (3), em Rondonópolis (MT). As doses estão sendo aplicadas em sistema de drive thru no Ceadas e a vacinação segue até às 16h.

De acordo com informações do Secretário de Saúde, Rodrigo Ferreira, neste domingo (4) das 8h às 12h idosos com idade a partir de 69 anos serão vacinados.