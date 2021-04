IML procura por familiares de vítima não identificada

O corpo de um homem que aparenta ter entre 35 e 40 anos anos, encontra-se na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal de Cuiabá, aguardando o comparecimento de familiares. A vítima foi encontrada, já enterrada, com sinais de violência, no bairro Princesa do Sol, em Várzea Grande, na última segunda-feira (29.03). À ocasião, ele trajava bermuda de cor preta.

Entre as características físicas da vítima estão: ausência de tatuagem, cerca de 1,85m de altura, cabelos castanhos e presença de diastema na arcada dentária superior.

A necropsia apontou que a causa mortis foi asfixia. Além disso, com base no exame, é possível afirmar que, no momento em que foi localizado, o corpo já apresentava características de aproximadamente 72 horas de morte.

O comparecimento de familiares é necessáio para os procedimentos de reconhecimento e liberação do cadáver da unidade.

A DMML está localizada no Bairro Dom Bosco, Rua A1.