“Incompetentes e baixos”, diz deputado ao criticar Governo

O deputado Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho (PTB) classificou como “incompetentes e baixos” membros do Governo do Estado, entre os quais o próprio governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

As críticas surgem em meio à polêmica envolvendo a suspensão da vacinação contra Covid-19 dos profissionais da Segurança Pública de Mato Grosso, que acabou sendo suspensa.

“Estou vendo uma entrevista do secretário Mauro Carvalho falando do fiasco e do fracasso que foi a vacinação dele com os agentes de segurança pública de Mato Grosso”, disse Emanuelzinho, em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

“São irresponsáveis, incompetentes e são baixos. Não assumem a posição que estão e estão brincando com a vida de agentes de segurança. Isso não vai ficar assim, vou levar essa semana ao conhecimento da presidência da República e levar para Comissão de Segurança da Câmara”, emendou o deputado, em alusão à comissão presidida por ele.

O deputado disse que já estuda junto à comissão a possibilidade de convocar o governador e demais secretários para explicar o impasse. Caso não haja possibilidade de convocação, Emanuelzinho avaliará um chamamento não obrigatório.

Ainda no vídeo, o deputado demonstrou sua insatisfação com a condução do governo em relação ao processo de imunização.

“O que corre nos bastidores do Congresso Nacional é justamente a incompetência e a ineficiência do governo do Estado em administrar as vacinas. Somos o Estado que que menos recebe vacina, por falta de articulação do Governo do Estado”.

“Picuinha política”

Mais cedo, o Governo alegou que o adiamento da vacinação dos profissionais da segurança ocorreu já que o Município descumpriu o acordo feito com o Estado e não entregou as doses para aplicação.

A prefeitura, por sua vez, alega que a Secretaria de Estado de Saúde sugeriu ao Município que retirasse dessas doses uma parte destina a outro público para iniciar a vacinação dos membros das Forças Armadas e Forças de Segurança Pública.

Na visão do deputado Emanuelzinho, o impasse é motivado por “picuinha política”, justamente na data em que Cuiabá celebra seus 302 anos.

“O governador anunciou a vacinação dos profissionais da segurança, o que comemoramos na Comissão de Segurança. E hoje, não sei o que fizeram. Receberam vacina carimbada e, além de não aparecer com as vacinas, culpam a prefeitura de Cuiabá. Justamente porque hoje é aniversario de Cuiabá e querem fazer picuinha. Estão brincando com a vida das pessoas”, concluiu.

