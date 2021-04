Integração entre WhatsApp e Messenger deve estar disponível em breve

A integração entre WhatsApp e o Messenger, do Facebook, pode estar mais próxima do que pensamos. O Facebook, após ter integrado o Messenger com as mensagens diretas do Instagram, agora pretende unir os dois aplicativos com o WhatsApp.

A Integração entre WhatsApp e Messenger

A novidade foi descoberta pelo investigador de código Alessando Paluzzi, que descobriu no código da última atualização do Messenger um chat do WhatsApp. Embora a integração entre WhatsApp e Messenger não esteja implementada ainda, Paluzzi conseguiu mexer no código o suficiente para ter uma prévia de como a função será executada.

Paluzzi também conseguiu descobrir que a integração entre WhatsApp e Messenger será opcional, assim como a do Instagram e do Messenger — iniciada ano passado e que chegou no Brasil semana passada — também é. E também assim como a integração anterior entre o Instagram e o Messenger, funções que não estão presentes no WhatsApp, como o “Assistir Juntos”, estarão disponíveis para os usuários de ambos os aplicativos quando estiverem conversando entre si.

A integração entre Instagram e Messenger foi liberada no Brasil na última semana

Não há nenhum anúncio oficial sobre essa integração, mas com as informações que Paluzzi conseguiu, principalmente o fato que a função está em testes no iOS, é bem possível que até o fim do ano a integração entre os aplicativos esteja feita. Assim como a integração com o Instagram, porém, a novidade não deve ser liberada para todos os usuários de uma vez só, podendo até mesmo passar por etapas e lançamento em somente alguns lugares do mundo primeiro.