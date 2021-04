Investigadores doam sangue durante a ‘Semana do Policial Civil 2021’

“Através de uma doação podemos salvar até quatro vidas” explica a Coordenadora do Hemocentro de Rondonópolis, Eslaine Morais de Carvalho.

Os investigadores das Delegacias de Polícia Civil (PC) de Rondonópolis (MT) realizaram na manhã desta sexta-feira (23) uma ação de doação de sangue em alusão a ‘Semana do Policial Civil 2021’ que começou no dia 19 e encerra hoje (23). Durante a semana várias ações foram desenvolvidas. O Dia do Policial Civil foi celebrado na quarta-feira (21).

“É um ato simbólico. Nós sabemos que o hemocentro precisa de muito mais doadores do que os voluntários da PC, mas é um ato para estimular os demais membros da sociedade, a população em geral para que doem sangue, ainda mais nesse momento pandêmico. A gente tem conhecimento de que o hemocentro está com baixo estoque no banco de sangue, então que a sociedade possa cooperar. Um doador pode salvar muitas vidas” pontua o Delegado da Regional de Rondonópolis, Thiago Garcia Damasceno.

As doações devem continuar nos próximos dias já que existe um limite diário no atendimento de 20 pessoas por conta da pandemia.

“Estamos trabalhando a sensibilização da sociedade por meio dessa ação. São profissionais que doam sangue pela sociedade. O nível de estoque de sangue está baixo, devido a pandemia muitas pessoas não estão vindo doar. A gente quer sensibilizar a sociedade quanto a necessidade dessa ação” explica a Policial Civil, Gislene Cabral.

A Coordenadora do hemocentro ressalta a importância das doações. “É com muito prazer que fechamos mais uma parceria nessa missão de salvar vidas, infelizmente durante a pandemia os nossos estoques estão baixos caminhando a níveis críticos. Então toda a população que puder atender o nosso chamado” finaliza Eslaine Morais.

O Banco de Sangue está localizado na Rua barão Rio Branco, nº 2802, no Jardim Santa Marta, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para quem deseja ser um doador é só comparecer no local com os documentos pessoais.