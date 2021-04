Irmãs Simone e Simaria conquistam disco de diamante com hit ‘Foi Pá Pum’

Simone e Simaria acabam de conquistar disco de diamante com a música Foi Pá Pum. O hit, que foi lançado em 2020, ultrapassou a marca de 200 milhões de execuções, entre áudio e vídeo em plataformas de streaming.

Por meio de comunicado enviado à imprensa, Simone destacou a importância de atingir a marca em meio à pandemia de covid-19. “Meus amores, que presente maravilhoso vocês nos deram, mais uma vez. Conquistar disco de diamante, ainda mais ao longo de uma pandemia, é muito difícil e essa conquista enche nosso coração de amor e ainda mais saudades de estar juntinho com vocês, nos palcos da vida.”

“Estamos transbordando de alegria. Nossos fãs são demais, são fiéis e estão conosco sempre, em todos os trabalhos. Esse projeto foi gravado para vocês, como um presente e, agora, são vocês que estão nos presenteando. É muita bênção na nossa vida. Obrigada a todos os envolvidos”, completou Simaria.

A música, que faz parte do projeto audiovisual das coleguinhas, foi composta pela dupla Daniel Caon e Juan Marcus. Só no YouTube, a música soma mais de 160 milhões de visualizações no canal das irmãs.