Jaciara é o único município do sudeste na lista dos dez mais eficientes

O município de Jaciara é o único da região sudeste de Mato Grosso na lista dos dez mais eficientes na aplicação das vacinas contra a Covid-19 no estado.

A Secretaria Estadual de Saúde atualizou o ranking nesta terça-feira (20) e Vila Rica, que fica no Norte Araguaia, está na liderança. O município recebeu até o momento 2.992 doses e aplicou 2.897, ou seja 96% do total recebido.

Vale ressaltar que o ranking é feito com o comparativo de doses recebidas e aplicadas com base em dados do Ministério da Saúde.

Jaciara esta na quinta colocação com aplicação de 87% das 5.589 doses que recebeu.

Veja as 10 primeiras colocadas no ranking:

1 – Vila Rica

2 – Planalto da Serra

3 – Paranatinga

4 – Porto Esperidião

5 – Jaciara

6 – Aripuanã

7 – Campo Novo dos Parecis

8 – Juína

9 – Nortelândia

10 – Santo Antônio do Leste

O estado de Mato Grosso tem 141 municípios. Mirassol D’oeste, Feliz Natal, Várzea Grande, Juruena e Cotriguacu estão nas últimas colocações.