Jorge se casa com ‘melhor amiga’ da ex e ela desabafa : ‘Chocada!’

E o final de semana foi de indiretas e desabafos no imbróglio familiar envolvendo o sertanejo Jorge, que faz dupla com Mateus.

Ina Freitas, ex-mulher de Jorge, da dupla com Mateus, se pronunciou nas redes sociais sobre o casamento ‘secreto’ do sertanejo. O cantor oficializou discretamente a união com Rachel Boscati. Ela foi madrinha de casamento de Jorge e Ina, era amiga de infância e cunhada da ex de Jorge. Rachel foi casada com o irmão de Ina, Pedro Freitas.

“Estou chocada com a quantidade de mensagens. Não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer o carinho que vocês têm comigo. E está tudo certo, cada dia melhor. Estou no melhor momento da minha vida. Obrigada pela preocupação”, postou Ina das redes sociais após ser bombardeada por mensagem de apoio de internautas.

Jorge e Ina são pais de Davi, de 5 anos. Eles se separaram em janeiro. Semanas depois ele engatou romance com Rachel.

O irmão de Ina, Pedro, ex de Rachel, soltou indiretas na rede social.

Publicou nos stories: “O golpe está aí, cai quem quer”, escreveu ele, se utilizando do hit de mesmo nome, cantada por Mateusinho e Menor Nico.

Jorge e Rachel se casaram no último dia 29, numa cerimônia íntima em Goiânia. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, apenas quatro testemunhas e a juíza de paz estavam presentes no casório.

Rachel, que teve de fechar as redes sociais por conta dos ataques que vem sofrendo, está grávida de 8 meses de uma menina que se chamará Sara, a primeira filha dela e de Jorge.