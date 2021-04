Jovem se afoga e desaparece no Rio Garças

Um jovem identificado com Heitor Guilherme de 18 anos está desaparecido após se afogar no Rio Garças, em um local conhecido como ‘Praia da Rapadura’, nesta quarta-feira (21), em Barra do Garças (MT).

De acordo com informações de testemunhas, Heitor estava mais um amigo em um local raso quando foram surpreendidos pela força da água que acabou arrastando os jovens para o meio do Rio.

Heitor não sabe nadar e acabou se afogando. Já o outro jovem conseguiu sair da água.

A equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas na tentativa de localizar o rapaz.