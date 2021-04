Jovem de 27 anos morre após realizar cirurgia plástica em Cuiabá

Uma jovem de 27 anos faleceu na madrugada desta quarta-feira (14), em Cuiabá, após ser submetida a uma cirurgia plástica. Conforme apurou a reportagem, ela sofreu uma parada cardíaca horas após o procedimento.

Os procedimentos cirúrgicos realizados foram: lipoescultura com enxerto de gordura em glúteo, abdominoplastia e correção de uma cicatriz na mama.

A cirurgia foi realizada pelo médico Alexandre Veloso, na terça-feira (13).

O procedimento teve início por volta das 8 horas de ontem e seguir até por volta das 14 horas. Após este horário, ela foi levada ao quarto e apresentou boa recuperação.

Já no início da noite, a paciente se queixou de falta e recebeu atendimento médico, inclusive, tendo realizado alguns exames. Estes exames não teriam mostrado nenhuma alteração em seu quadro clínico.

Às 20h, o médico Alexandre Veloso disse ter tido contato com a paciente e ela já não apresentava mais falta de ar, tendo os parâmetros vitais estáveis.

Por volta da meia noite, ela apresentou uma instabilidade em seu quadro e teve uma parada cardíaca.

Outro lado

Por meio de nota, a assessoria jurídica do cirurgião plástico Alexandre Veloso informou que realizou com rigor todos os procedimentos pré-operatórios para que a cirurgia plástica pudesse ser realizada com segurança.

“Em pré-consulta com médicos anestesista e cardiologista, a paciente realizou todos os exames necessários e os mesmos não apresentaram nenhuma anormalidade. Portanto, a paciente estava apta ao procedimento e, assim, foi liberada para realizá-lo”, cita trecho do documento.

Segundo o profissional, no momento em que a jovem teve uma parada cardíaca foi imediatamente atendida pela equipe médica.

“Quando da necessidade de transferência para uma Unidade Intensiva de Saúde (UTI), a jovem recebeu atenção imediata e o médico se prontificou a encaminhá-la ao Hospital Santa Rosa. Lamentavelmente, veio a óbito na data de hoje”.

Ainda na nota, o médico afirmou que disponibilizou assistentes sociais e psicólogas para prestarem atendimento aos familiares da jovem.

“O médico está a inteira disposição dos familiares da jovem e dos órgãos competentes para prestar qualquer esclarecimento. Por fim, o médico Alexandre Veloso externa seu mais profundo sentimento de pesar”, conclui a nota assinada pelo advogado Rony de Abreu Munhoz.