Jovem é detido após roubo em estabelecimento

Um jovem foi detido pela Polícia Militar (PM) suspeito de participação em um roubo ocorrido em uma empresa na região da Vila Operária. O indivíduo foi preso no Bairro Jardim Participação, na madrugada desta terça-feira (6), em Rondonópolis (MT).

Durante rondas pela cidade a PM deparou com o indivíduo que possui as mesmas características registradas pelas vítimas do assalto.

Conforme informações da Polícia, através de câmeras de segurança foi possível identificar o indivíduo que é manco da perna esquerda.

O indivíduo também foi reconhecido através de foto pelas vítimas.

Ainda de acordo a PM, o suspeito sempre traja uma camisa de manga longa para efetuar os crimes possivelmente para esconder a tatuagem que possui no braço, que facilitaria um possível reconhecimento.

Durante a detenção, o suspeito disse para a PM que não ficará muito tempo preso porque seu avô tem condições financeiras para tirá-lo da cadeia.

O jovem ainda disse que estava em uma “zona” na Avenida Brasil onde gastou R$700. Ele ainda relatou para a Polícia que teria conseguido o dinheiro e gastou com bebidas, drogas e prostitutas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.84841.