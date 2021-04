Juliana Paes chora ao falar sobre Paulo Gustavo

Juliana Paes não conteve a emoção ao ler a publicação de Mônica Martelli sobre o amigo Paulo Gustavo, que está internado lutando contra a covid-19 desde o dia 13 de março. Enquanto falava sobre a recuperação do humorista, Juliana chorava ao assistir a atuação do colega em Minha Mãe É Uma Peça 3.

“Acabei de ver o post da Mônica Martelli [sobre Paulo], fiquei superemocionada com o post dela. Liguei a televisão e olha o que está dando”, disse Juliana, mostrando uma cena de Paulo Gustavo no filme produzido e protagozinado por ele. “Eu acredito… Vamos continuar orando muito por esse nosso amigo maravilhoso”, continuou.

Segundo o último boletim médico, emitido nesta segunda-feira (19), o comediante tem respondido bem ao tratamento contra as complicações da covid-19. Paulo Gustavo apresentou melhora e, de acordo com os médicos, “os problemas mais urgentes foram contornados” após as últimas intervenções e procedimentos cirúrgicos.

Internação de Paulo Gustavo

O comediante está internado desde o dia 13 de março, em um hospital particular do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com covid-19 — doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus. Segundo informações da equipe do ator, ele foi hospitalizado por orientação médica.

Uma semana após a confirmação da internação, Paulo Gustavo precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ser intubado. “A assessoria confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”, diz um dos trechos da nota.

No dia 2 de abril, o quadro do humorista piorou e ele foi submetido ao uso de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) — aparelho que funciona como um pulmão artificial e oferece oxigenação para pacientes em estado crítico. Desde que iniciou a terapia, ele apresentou sinas de melhora, segundo boletim médico divulgado no último dia 5.

Devido às sessões de ECMO, Paulo Gustavo precisou receber transfusão de sangue, no último dia 7 de abril. “Ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue, e por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue”, explicou Thales Bretas.

No último dia 9 de abril, Paulo Gustavo passou por mais um procedimento médico devido às complicações pulmonares causadas pela doença. Após a microcirurgia, a equipe responsável explicou que o quadro dele ainda era grave, porém estável.