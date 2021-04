Padin defende uso de laboratórios de saúde animal para acelerar vacinação

O responsável pelo departamento de Saúde Coletiva da Prefeitura de Rondonópolis, Paulo Padin, pediu agilidade do Governo Federal na análise e execução da proposta que prevê a utilização de laboratórios de saúde animal na produção de vacinas contra a Covid-19. Padin coordena o programa de vacinação no município e afirma que a falta de imunizantes é hoje o maior problema no enfrentamento da Covid-19.

A utilização dos laboratórios foi sugerida pelo senador Wellington Fagundes (PL/MT), relator da Comissão Temporária de Covid-19 do Congresso Nacional. A proposta já está sob análise do Governo Federal e também foi encaminhada à Organização Mundial da Saúde. Segundo as empresas do setor se houver autorização a produção pode começar em até 90 dias. Eles afirmam ter condições de produzir mais de 400 milhões de doses de vacina ainda este ano.

“Nós que estamos na linha de frente da Saúde consideramos muito bem vinda essa proposta do senador Wellington. Daria para vacinar o Brasil inteiro e ainda ajudar os países vizinhos.”, disse Padin.

“Além disso as vacinas continuarão sendo necessárias nos próximos anos, então precisamos buscar a autossuficiência para não ficar dependendo eternamente dos estrangeiros. Esses laboratórios de saúde animal têm tecnologia de ponta e já comprovaram que podem nos ajudar a resolver o problema”, afirmou.

ACELERAR A VACINAÇÃO

Conforme o boletim divulgado ontem (08) pela Secretaria Municipal de Saúde, 22.434 rondonopolitanos receberam vacinas até o momento, sendo 17.705 a primeira dose e 4.719 também com a segunda dose. Nesta sexta-feira começou a vacinação das pessoas com 64 anos e deve ser concluída a imunização dos profissionais de segurança.

Padin afirma que os números poderiam ser bem melhores se houvesse vacinas em número suficiente. Ele explica que a campanha de vacinação no município ocorre atualmente em sete locais com três frentes de trabalho – a imunização de idosos, de servidores da Saúde e também dos profissionais de segurança.

“Aqui em Rondonópolis temos uma grande equipe e 60 unidades de saúde que poderiam estar fazendo a vacinação, o que agilizaria bastante o atendimento. Mas faltam vacinas. Esse problema ocorre em todo o país e precisamos resolver juntos. Cada dia que passa mais pessoas são contaminadas, internadas e aumentam os óbitos. Não podemos esperar”, afirmou.

Paulo Padin também defendeu que as autoridades e a população coloquem as diferenças de lado e juntem forças ampliar a produção nacional de vacinas. “Agora é o momento que não podemos brigar, precisamos dar as mãos. Todo mundo pedir que isso aconteça, fazer uma força tarefa a nível nacional para garantir que tenhamos as vacinas necessárias para imunizar toda a população com rapidez”, concluiu.