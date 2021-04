Lacen não fará coleta de exames na segunda-feira

O Laboratório Central (Lacen) de Rondonópolis passará a operar com um equipamento de alta tecnologia. É o Cobas 6000, que proporcionará mais agilidade nos resultados e a redução de custos na realização de exames laboratoriais.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, para concluir a instalação do novo equipamento, o atendimento ao público estará suspenso na próxima segunda-feira (26) no Lacen e também nos postos de coletas existentes atualmente em 10 Unidades Básicas de Saúde de Rondonópolis.

“Somente na segunda-feira não faremos coleta dos exames no Lacen e também nos 10 postos instalados nas UBS localizadas em diversos pontos da cidade. É que para fazer troca do software do novo equipamento, que estamos na fase final de instalação, será necessário desligar o servidor central e, com isso, ficará sem comunicação o nosso sistema gestor”, explicou Ivair de Souza, que é o coordenador do Lacen.

Ele ressalta que o novo equipamento, que é bem mais moderno, irá contribuir à redução de custos, a acelerar o resultado dos exames e também o aumento da capacidade de produção, ampliando assim o número de pacientes atendidos. “Mais moderno, ele (o equipamento) substituirá o serviço que é feito hoje por quatro máquinas”.