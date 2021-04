Laudo descarta Covid-19 e corpo de Armando Guidio será velado em Rondonópolis

O corpo do advogado e ex-promotor de Justiça Armando Otávio Marcondes Guidio deve chegar hoje (23) a Rondonópolis. Ele faleceu ontem no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo e, diferente do que foi informado inicialmente, a causa da morte não foi a Covid-19. Guidio foi internado no dia 11 de fevereiro com a doença, mas, conforme o atestado de óbito entregue à família, já não tinha o vírus no corpo quando faleceu em consequência de uma pneumonia bacteriana.

Como não há riscos de contaminação, a família confirmou que o corpo será velado normalmente. Amigos e parentes poderão dar o último adeus à partir das 22 horas de hoje, na capela 2 do cemitério da Vila Aurora. O sepultamento está marcado para acontecer amanhã, as 16h30, no mesmo cemitério.

Armando Guidio atuava como advogado em Rondonópolis e foi promotor de Justiça em Mato Grosso durante muitos anos. Ele ingressou no Ministério Público Estado em 1987, na comarca de Arenápolis. Depois atuou também nas comarcas de Barra do Bugres, Poxoréo, Rondonópolis e Várzea Grande e aposentou-se em 1996.

Em Rondonópolis Guidio também teve destaque na atuação em ações benemerentes. Ajudou a fundar o Caiçara Tênis Clube, presidiu e foi governador do Lions Clube e venerável da maçonaria.

Armando Guidio foi casado com Maria Aparecida Guidio e deixou cinco filhos, sete netos e dois bisnetos.