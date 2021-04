“É a implantação da nossa universidade”, diz reitora da UFR sobre nova lei

A reitora da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Analy Castilho Polizel, comemorou hoje (15) a publicação da no Diário Oficial da União da Lei Complementar que libera a reposição do quadro permanente de servidores e a nomeação de cargos de direção na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e também nas universidades federais recém criadas – como a UFR

Analy afirmou que a nova lei facilita os trâmites burocráticos para a composição do quadro de gestores e servidores, viabilizando a execução de todas as atividades de forma independente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – tutora da UFR.

“Agora poderemos proceder a nomeação de toda equipe de trabalho para a UFR – pró-reitores, secretários e demais. São pessoas já concursadas que assumirão a gestão juntamente comigo”, explicou. “(a lei) Significa na prática a implantação da nossa universidade”.

A lei é baseada em um projeto de autoria dos senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Weverton Rocha (PDT-MA), que foi aprovado por unanimidade no Senado.

“Agradecemos a todos os parlamentares que contribuíram para a aprovação da Lei e, com especial ênfase, ao apoio constante do Senador Wellington Fagundes e sua dedicação ao fortalecimento desta Instituição Federal pública, gratuita, e de qualidade”.

Analy Polizel informou que já iniciou os procedimentos para a formalização das nomeações.

Além da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) a entrada em vigência da Lei Complementar vai beneficiar e outras cinco universidades: Universidade Federal de Catalão, Universidade Federal de Jataí, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e Universidade Federal do Norte do Tocantins,