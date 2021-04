Lideranças voltam a reclamar da falta de diálogo em Rondonópolis

Depois de um início promissor, houve um refluxo no diálogo entre a prefeitura e representantes do setor produtivo acerca das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Desde o último fim de semana lideranças do empresariado e dos trabalhadores tentaram sem sucesso conversar com o prefeito José Carlos do Pátio. Queriam discutir a possibilidade de funcionamento dos estabelecimentos no feriado de Tiradentes e, claro, a ampliação do horário para funcionamento das atividades no período noturno – conforme decreto divulgado no último sábado pelo governo do Estado.

O mal-estar ficou maior após as informações de que em Tangará da Serra e Primavera do Leste, cidades-pólo sempre tomadas como referência, o comércio operou normalmente ontem (21) e os horários já haviam sido alargado há vários dias.

Sem ter as mesmas condições, os rondonopolitanos consideraram-se discriminados com as regras mais duras na cidade. Tentaram ouvir as explicações do prefeito para a discrepância no tratamento, mas não conseguiram agendar os encontros. E a coisa azedou.

“Quando é para discutir polêmica e dividir responsabilidade nós somos chamados. Quando é uma imposição só ficamos sabendo através da imprensa, somos os últimos a saber. Aí fica difícil”, reclamou um líder empresarial ouvido pela coluna.

É possível que hoje o Conselho de Gestão de Crise aconselhe a Prefeitura a adotar os horários já autorizados no decreto estadual – permitindo mais tempo principalmente para o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e outras atividades que dependem do comércio no período da noite. Isso pode arrefecer um pouco os ânimos.

Mas não dá para negar que o hiato na comunicação nos últimos dias afetou a confiança e pode atrapalhar futuras negociações entre o poder público e o setor produtivo privado.