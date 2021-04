Deputado fala sobre UTIs, volta às aulas e direitos do consumidor na pandemia

Escolhido para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa o deputado estadual Thiago Silva (MDB) promete intensificar as ações visando conter aumentos abusivos de preços no período da pandemia. Ele já requereu a presença do presidente do Procon/MT para explicar as ações de fiscalização e discutir outros meios barrar os aumentos irregulares. O assunto será um dos temas da live de hoje (16) do portal AGORAMT.

O deputado vai falar também sobre os aspectos sanitários da pandemia. Ele teve uma atuação importante na abertura dos 20 novos leitos de UTIs no Hospital Regional em Rondonópolis e foi um dos responsáveis pela emenda que condiciona a volta às aulas em Mato Grosso à vacinação dos educadores.

A lentidão do processo de imunização do conjunto dos mato-grossenses e a atuação da Universidade Estadual de Mato Grosso, que está ampliando a oferta de cursos na região, também serão abordados na entrevista.

A live com o deputado estadual Thiago Silva começará às 17 horas na página do portal AGORAMT no Facebook, onde todos podem também enviar perguntas e sugestões para o parlamentar.