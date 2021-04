Secretário vai falar de vacinação e das medidas contra a Covid-19

O secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, deve anunciar nesta segunda-feira (26) a estratégia que Rondonópolis-MT adotará na nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. A decisão será tomada após a chegada de um novo lote de vacinas nesta segunda-feira. O assunto será um dos temas da live de hoje do portal AGORA MT.

O Plano de Imunização prevê o início da vacinação das pessoas que tem comorbidades (outras doenças), mas a equipe técnica avalia a possibilidade de antecipar a imunização dos rondonopolitanos com 59 anos de idade.

Na live de hoje Vinicius deve falar sobre o andamento da imunização no município e dos problemas envolvendo a divulgação dos dados no painel do Ministério da Saúde. Os dados oficiais apontam que a cidade é uma das mais eficientes no estado, tendo ministrado até o momento 41.079 vacinas – 31.007 da primeira dose e 10.072 da segunda dose.

REFORÇO

Vinicius Amoroso vai falar também do andamento da campanha de imunização contra o vírus Influenza (que causa a gripe) e das ações visando reforçar as unidades de saúde envolvidas na prevenção e tratamento da Covid-19.

Na semana passada o prefeito José Carlos do Pátio disse que o município está finalizando os preparativos para abrir mais 10 leitos de UTI exclusivos para o atendimento de rondonopolitanos que desenvolverem o quadro grave da doença. Esse investimento vai dobrar a capacidade instalada hoje no Hospital Municipal Dr. Antonio Muniz.

A live começa às 17 horas e será transmitida na página do portal AGORA MT no Facebook. O secretário também responderá as perguntas e sugestões enviadas pelo público na própria página.