Lívia Andrade diz ser ameaçada de morte após polêmica de traição

Lívia Andrade decidiu dar uma pausa nas férias para expor todas as mensagens de ódio que tem recebido nas redes sociais desde a polêmica, que começou no fim do ano passado, envolvendo Pétala Barreiros e o ex-namorado Marcos Araújo, dono da AudioMix.

“Eu estava tão quietinha, né?! Vocês não estavam nem me reconhecendo, porque eu nunca fui assim. Tava procurando um direct aqui e eu me deparei com algumas coisas que eu não gostei. Eu já respondi, porque eu sempre respondo mesmo que seja ofensivo, mas eu resolvi mostrar isso aqui para vocês”, começou a apresentadora.

Na sequência, ela compartilhou uma sequência de prints de mensagens de ódio e xingamentos que recebe dos seguidores. “Você é a mulher mais escrota que já conheci na vida. Você é amante que quer atacar uma mulher que foi traída, agredida. A próxima será você. O mundo não gira, ele capota”, dizia um dos comentários expostos por Lívia.

Além disso, a artista chegou a ser xingada por alguns internautas.

As mensagens em questão estão relacionadas ao envolvimento da apresentadora com Marcos Araújo, que foi acusado de traição, estupro e violência doméstica pela ex-mulher Pétala Barreiros.

Lívia disse que também recebe muitas ameaças de morte e que já entrou com alguns processos contra os autores de alguns deles. “Tem muitas ameaças de morte e muitas baixaria que não dão nem para colocar aqui, mas para cada caso o advogado lê vê o teor da mensagem, faz uma notificação e encaminha para a pessoa. Nesse momento, algumas pessoas somem e desaparecem e algumas pedem desculpa e está tudo bem, porque também foram enganadas”, contou.

“Não é normal receber esse tipo de direct, não. Respondendo aos ataques das pessoas, eu percebi que muitas delas passavam por relações abusivas e aí vieram me atacar e não é justo mexer com os sentimentos e enganar as pessoas e é por isso que eu estou aqui, porque a Justiça funciona, mas demora e eu não tenho essa paciência toda”, disse.

Por fim, ela relembrou a polêmica envolvendo o tênis de grife de Pétala Barreiros. Na época, surgiram rumores de que Marcos havia presenteado Lívia com um tênis que era de Pétala, que queria o item de volta. Agora, Lívia negou a veracidade da história e disse que o calçado não poderia ser o mesmo pois elas calçam números diferentes. Ela admitiu que tem um tênis do mesmo modelo de Pétala, mas que foi comprado por ela mesma.

Entenda o caso

A polêmica se deu no final de 2020, quando Livia ingressou com uma interpelação judicial na esfera criminal contra Pétala, alegando receber ofensas da mesma, que declarou na internet que Livia seria amante do empresário.

No dia 29 de dezembro, Livia revelou no Stories que iria processar a influencer. “Minha vida amorosa: eu já casei, já separei, já casei de novo, já voltei, e a vida segue. Eu não tenho que vir aqui dar satisfação. E isso não é esconder, é apenas não expor. Trato as coisas pessoais no pessoal”, disse a apresentadora.

“Treta de família eu não brigo com a minha família pela internet. Estou falando não por ser obrigada, estou falando porque estou me sentindo confortável nesse momento. Treta pessoal é treta pessoal, treta de Justiça resolve na Justiça treta de internet a gente resolve na internet. Como me envolveram numa treta na internet, eu tô aqui pra falar”, explicou a loira.

“A amante? Fui acusada, fui julgada, condenada por ser amante, por ser pivô de uma separação. Oi? Ô, florzinha, quando a gente quer ser famosa, quando a gente quer expor a nossa vida publicamente, esse é o lado negativo das coisas: as pessoas pesquisam a nossa vida. E eu, pra poder me defender, e tentar entender onde tinham me botado, eu fui pesquisar sua vida”, avisou Lívia.

“Não precisava ter me envolvido nessa p*** aí, vida dos outros. Não tenho nada a ver com isso, se a pessoa fez merda, se continuou com a merda, não é um problema meu. Por que é que as pessoas fazem merda e vocês estão tentando botar nas minhas costas? Vocês tiram do rabinho de uma mulher e botam no de outra mulher”, se revoltou.