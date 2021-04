Mais de 14 mil aposentados estaduais podem ter pagamento suspenso

Faltando apenas dois meses para o término do Censo Previdenciário dos aposentados e pensionistas vinculados ao Mato Grosso Previdência (MT Prev). Hoje, 14.800 dos 36 mil convocados ainda não realizaram a atualização cadastral e podem ter o benefício suspenso.

O prazo termina 11 de junho.

De acordo com a Diretoria de Previdência da autarquia, o Censo deverá ser realizado totalmente pela internet, por meio do site www.mtprev.mt.gov.br. O atendimento presencial segue suspenso enquanto durarem os efeitos do decreto estadual, bem como dos decretos municipais que visam prevenir a disseminação da Covid-19.

No site do MT Prev está disponível um passo a passo de como realizar o Censo Online pelo celular, computador ou tablet. No caso de dúvidas ou dificuldade, o aposentado pode ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp para 65 3363-5300, ou para o e-mail [email protected] e solicitar o auxílio de um técnico do MT Prev.

É importante que o beneficiário providencie todos os documentos solicitados, devidamente atualizados, antes de iniciar o seu recenseamento. A atualização da certidão de nascimento e/ou casamento pode ser solicitada sem sair de casa por meio do site www.registrocivil.org.br, ou pelo site da Anoreg MT (app.anoregmt.org.br).

Censo Previdenciário

O Censo Previdenciário para aposentados e pensionistas do Governo do Estado é obrigatório e essencial para que o MT Prev possa avaliar a saúde previdenciária do instituto a longo prazo.

Fazem parte desta edição do censo os inativos e pensionistas que tenham tido o benefício concedido até 30 de junho de 2020, incluindo os abrangidos pelo Convênio CV0032006/MT-MS.