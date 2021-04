Comércio faz manifesto pela reabertura de lojas em Rondonópolis

Cerca de 200 empresários e trabalhadores do comércio realizaram um manifesto hoje na Prefeitura de Rondonópolis. Eles protestavam contra o fechamento de estabelecimentos na região central na manhã de hoje. A ação foi realizada por fiscais da vigilância sanitária com o apoio da PM e revoltou a categoria. Os empresários alegam que há previsão legal para o funcionamento e consideram injusto o tratamento dispensado pelo Poder Público (veja vídeo abaixo).

“Não aceitamos isso. Rondonópolis é a única cidade penalizada dessa forma no Estado. No entendimento da lei, vamos tentar retomar as atividades seguindo as medidas de segurança (máscara, distanciamento e álcool em gel). Vamos tentar fazer nossa parte e pedimos que a Prefeitura e o Governo façam a parte deles. Deixem a gente trabalhar”, disse Márcio Santos, microempreendedor do Shopping Popular e um dos líderes do manifesto.

O empresário Thiago Martins também demonstrou irritação com o tratamento dispensado à categoria pelo Poder Público. Ele é do grupo Flamboyant, um dos mais tradicionais de Rondonópolis e que tem lojas também nas cidades de Jaciara, Primavera, Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop e Guarantã do Norte.

“Estamos em 10 cidades de Mato Grosso e só em Rondonópolis tivemos lojas fechadas. É a única cidade que tem essa instabilidade política. É uma vergonha o que o município de Rondonópolis está fazendo com os bravos comerciantes e comerciários, pessoas que defendem sua honra e dignidade trabalhando”, reclamou.

Como os demais manifestantes, Thiago Martins considera que o comércio está sendo usado como ‘bode expiatório’ da pandemia, mesmo tomando as medidas para evitar aglomerações e adotando todos os protocolos de segurança.

O empresário também destaca que já há um entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, permitindo que as cidades sigam a interpretação e conduta de funcionamento adotada em Cuiabá – onde a Prefeitura ampliou o rol de atividades essenciais e tem permitido o funcionamento do comércio.

“Infelizmente aqui em Rondonópolis sobrou omissão ao Poder Público e faltou um olhar mais humanizado para o comércio da nossa cidade”, afirmou.

Representantes da Câmara Municipal e da Prefeitura manifestaram solidariedade aos empresários e trabalhadores do comércio. Eles informaram que já pediram uma nova classificação do nível de risco do município e aguardam a resposta do Governo do Estado. Segundo eles, assim que houver o pronunciamento das autoridades estaduais, o município determinará a redução das restrições impostas às atividades comerciais.

Veja abaixo a seguir a entrevista concedida ao portal AGORAMT: