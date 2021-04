Manoel Santos será sepultado hoje no cemitério da Mata Grande

O corpo do pioneiro Manoel Santos Souza será sepultado hoje, as 10h30, no cemitério da Mata Grande. A informação foi confirmada pela família, que convida amigos e parentes para a última despedida.

Manoel Santos tinha 68 anos e foi encontrado morto ontem na casa onde vivia. A morte dele causou comoção em Rondonópolis. Ele está sendo velado na capela da União Familiar, na Vila Operária, de onde o cortejo fúnebre partirá às 10 horas da manhã.

Nascido e criado na Vila Operária, maior distrito de Rondonópolis, Manoel Santos era filho do ex-vereador Rozendo Ferreira de Souza, que esteve na Câmara Municipal por três legislaturas e pai do vereador Reginaldo Santos (Solidariedade), que exerce seu quarto mandato atualmente.

Sempre ativo no meio político, Manoel Santos era admirado pela humildade, pela inteligência e também pela capacidade de diálogo com todos os partidos. Encaminhou muitas reivindicações do movimento comunitário e tornou-se uma liderança importante da comunidade da Vila Operária, o maior distrito de Rondonópolis.

Em manifestação pelas redes sociais, o vereador Reginaldo Santos lamentou a perda e agradeceu o pai. “A dor é grande, maior é o meu orgulho de poder ter convivido, vivido junto com meu herói, guerreiro, amigo e pai” disse o vereador.

O pioneiro também trabalhou muitos anos no Hospital Regional Irmã Elza Geovanella, onde sua morte também causou grande impacto entre os servidores.