Ex-candidata a vice-presidente estará em evento jurídico da Unemat

A jornalista Manuela d´Ávila, que já foi deputada federal e candidata a vice-presidente da República em 2018, participa hoje de uma conferência sobre o ‘Processo Eleitoral com advento das Redes Sociais’. Ela vai falar sobre a influência destas mídias nas campanhas, abordando questões como as ‘fake news’, o abuso do poder econômico e o efeito nos resultados eleitorais.

A conferência faz parte da programação da IV Semana Jurídica de Alto Araguaia, II Semana Jurídica de Rondonópolis e da I Jornada Internacional de Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade promovidos simultaneamente pela Universidade Estadual de Mato Grosso. Os eventos são 100% online, com transmissão pelo Youtube e pelo Facebook (veja links abaixo).

“O debate sobre redes sociais e eleições está colocado no Brasil e em vários países do mundo. A Manuela é uma das grandes referências que temos nesta área. Além da experiência no campo político, ela viveu isso na pele e é uma estudiosa do assunto. Certamente deixará muitas contribuições para a comunidade acadêmica e o público em geral”, disse Ronivalter de Souza, que é mestre em Planejamento e Gestão Territorial, economista e graduando em direito. Ele será um dos debatedores da noite.

A conferência também terá como debatedora a doutora e mestre em Direito, Sinara Lacerda Andrade Caloche, autora do livro ‘Publicidade lesiva e Responsabilidade Civil Objetiva’. A mediação será feita pelo professor e doutorando em Direito, Bruno Torquete Barbosa.

MANUELA

Além de ser formada em jornalismo pela PUC/RS, Manuela d’Ávila é mestre em políticas públicas pela UFRGS e autora dos livros ‘Revolução Laura’, “Porque lutamos?’, ‘E se fosse você?’, este último sobre as redes de ódio e fake news’. Também é fundadora do Instituto E Se Fosse Você, que atua no combate às fake news, e organizadora da coletânea ‘Sempre foi sobre nós: relatos da violência política de gênero no Brasil’.

Manuela também se notabilizou por uma carreira política precoce. Antes de disputar a vice-presidência da República, foi a mais jovem vereadora eleita em Porto Alegre, deputada estadual e também deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Nas últimas eleições municipais foi a segunda mais votada na disputa pela prefeitura de Porto Alegre, recebendo 307.745 votos (45,37%).

O evento está previsto para começar às 19 horas (horário de Mato Grosso) e é aberto ao público. Os certificados de participação serão emitidos apenas para quem fez a inscrição previamente. Os interessados podem a acompanhar a conferência através dos canais da Unemat-Gedifi no Youtube e no Facebook.