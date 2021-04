Presidente da Comissão de Saúde vai falar sobre vacinação e leitos de UTI

A inauguração de novos leitos de UTI e o andamento da campanha de vacinação em Rondonópolis serão os temas principais da live de hoje (30) do portal AGORAMT, com a presidente da Comissão Legislativa de Saúde da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereadora Marildes Ferreira (PSB).

A parlamentar vai explicar as ações adotadas pela Câmara visando o enfrentamento da pandemia. Os vereadores aprovaram uma série de autorizações de crédito para a abertura de 20 leitos de UTIs com recursos do próprio município e têm feito a mediação entre o Poder Público e a sociedade – em questões como as que envolvem o trabalho dos servidores públicos e os decretos que regulam as atividades econômicas.

Marildes já atuou como secretária de Saúde e tem acompanhado de perto os investimentos para reforçar a estrutura da rede municipal na atual gestão. Como vereadora, foi uma da líderes da mobilização visando acelerar a abertura de leitos no Hospital Regional.

Ela também apresentou nesta semana uma proposta para a implantação de um ‘Corujão da Vacinação’, com toda a estrutura fornecida pela Câmara Muncipal. “É uma forma de agilizar a campanha e dar mais comodidade às pessoas que precisam se vacinar e muitas vezes não tem tempo ao longo do dia”, explicou.

Durante a live também haverá a apresentação das últimas informações sobre o cronograma de distribuição das vacinas que devem chegar hoje a Rondonópolis.

A live começa às 17 horas e pode ser acompanhada na página do portal AGORAMT no facebook. Os interessados também podem fazer perguntas e sugestões.