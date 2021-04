Exposição de Marlene Trouva segue até domingo em Rondonópolis

Segue até domingo no Rondon Plaza Shopping o projeto “MARLENE TROUVA: Cor da Arte no Cerrado”, com obras da artista plástica produzidas à partir de técnicas ancestrais e ideias inovadoras. A exposição está aberta ao público das 8 às 19 horas e a entrada é gratuita.

O Projeto “MARLENE TROUVA: Cor da Arte no Cerrado” quer evidenciar que a obra da artista tem por objetivo transformar, dar relevo e textura e colorir o vazio cotidiano existente com leveza, de forma encantadora, profunda e significativa. É um projeto individual e original em sua essência e expressão pois Marlene trabalha com encáustica, uma técnica de pintura conhecida como pintura a fogo, desenvolvida pelos gregos desde o século V A.C., na qual os pigmentos de cor são diluídos em cera quente. Ela também trabalha com cera fria.

Os pontos fortes da técnica, os quais encantam a artista são o relevo e a textura. Em suas palavras: “A característica mais marcante em meu trabalho é a textura e o relevo produzido nos trabalhos com encáustica. Ela faz parte da minha vida! Me apaixonei por essa técnica justamente porque ela me possibilita criar uma gama de texturas e relevos na tela, de forma que eu consigo representar, do meu jeito, explorando o colorido do cerrado mato-grossense.” Quando fez o curso, os principais pontos que chamaram a atenção da artista foram: o desvendar de uma técnica milenar, o efeito produzido por ela e o fato de a cera de abelha ser uma matéria prima orgânica.

O fato de criar suas próprias obras, restaurar peças sentimentais, entre outras e ministrar cursos de pintura em tela para alunos em seu ateliê e no SESC-Rondonópolis, Trouva evidencia seu compromisso e cuidado em manter e preservar a cultura regional.

O evento pandêmico despertou Marlene quanto a inserção de cores, habilidades e técnicas sobre a tensa realidade do panorama atual, e para tanto, tem se superado e desdobrado criatividade sobre telas e painéis, tornando suportável, o momento vivido.

A ideia dessa proposta vem da efervescência criativa em meio ao isolamento social e a originalidade e caráter pictórico único dessa artista, no centro de uma crise sem precedentes na História, vem impactar a cena cultural de Mato Grosso e Rondonópolis e atrair o interesse público para uma forma de expressão artística milenar.

Para tanto, será realizado um documentário – Curta Metragem – registro digital, de intensa criatividade e imaginário, pois Marlene Trouva driblou as adversidades em 2020 e ressurgiu em 2021 com novo fôlego de vida e habilidade técnica singular, fomentando uma produção de caráter interativo, para todo o Estado de Mato Grosso.

SERVIÇO:

Mestre da Cultura – “MARLENE TROUVA: Cor da Arte no Cerrado”

Exposição aberta no Rondon Plaza Shopping

Horário: 8 às 19 horas (até 18/04) – Entrada franca.

Marlene Trouva – Artista Plástica

Celular: 66.99988.3380

Instagram: @marlenetrouvaart