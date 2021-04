Mato Grosso fecha março 2021 com saldo positivo na abertura de empregos formais

Mato Grosso fechou o mês de janeiro de 2021 com saldo positivo de abertura de empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo ficou em 4.277.

De acordo com o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), Fábio Granja, “os dados apresentados pelo CAGED ficaram abaixo do mês anterior (-68%), porém, quando comparado com o mesmo período do ano passado o número ficou positivo, já que em março de 2020 o saldo tinha fechado negativo em -3.304. Isso demonstra que mesmo com a queda nas vendas no último mês, o empresário tem se esforçado ao máximo para não demitir”.