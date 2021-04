O Estado de Mato Grosso receberá 7.020 doses da vacina Pfizer. A distribuição nacional é feita pelo Ministério da Saúde e tem o objetivo de intensificar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

O imunizante fabricado pelo laboratório Pfizer apresenta uma série de especificidades. As doses chegaram ao país em câmaras que mantiveram a temperatura em -70ºC.

Para o armazenamento descentralizado do imunobiológico, é necessário um freezer que mantenha a temperatura entre -25ºC e -15ºC. Nesta média, as ampolas podem ser armazenadas por até 14 dias.

Contudo, o secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde do Estado, Juliano Melo, esclarece que as doses têm resistência de cinco dias se preservadas entre 2ºC e 8ºC.

“O Estado conta com o equipamento para armazenar as unidades desta primeira remessa da Pfizer. Ainda assim, o imunizante pode ficar até cinco dias fora da temperatura ideal, mas é necessária uma dinâmica específica e muita atenção por parte das áreas técnicas. O próprio Ministério da Saúde orientou que as doses dessa primeira remessa fiquem restritas às capitais, justamente pela questão logística, pois este imunibiológico precisa ser aplicado em poucos dias”, pontua o gestor.

A eficácia da vacina Pfizer está estimada em 95% e o período para a aplicação da segunda dose é de até 21 dias. Nesta primeira remessa, os estados receberão apenas o quantitativo das primeiras doses, para uso imediato. Até o momento, não há data oficial para o envio deste primeiro lote de vacina.

O Ministério da Saúde reteve as unidades destinadas à segunda dose e encaminhará futuramente aos estados.