Mato Grosso chega a 356.629 casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (27), 356.629 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 9.631 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado,51 somente nas ultimas 24 horas.

Foram notificadas 1.543 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 356.629 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.888 estão em isolamento domiciliar e 336.385 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 513 internações em UTIs públicas e 363 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 91,94% para UTIs adulto e em 44% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (75.611), Rondonópolis (26.392), Várzea Grande (23.904), Sinop (18.772), Sorriso (12.566), Tangará da Serra (11.699), Lucas do Rio Verde (11.266), Primavera do Leste (9.992), Cáceres (7.591) e Alta Floresta (6.819).