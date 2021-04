Mato Grosso registra 1.604 novos casos da Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta sexta-feira (30), 362.094 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 9.778 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.640 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 362.094 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 9.475 estão em isolamento domiciliar e 341.272 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 459 internações em UTIs públicas e 356 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 86,93% para UTIs adulto e em 45% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (76.743), Rondonópolis (26.648), Várzea Grande (24.260), Sinop (19.038), Sorriso (12.666), Tangará da Serra (11.882), Lucas do Rio Verde (11.356), Primavera do Leste (10.061), Cáceres (7.733) e Alta Floresta (6.959).