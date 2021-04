Matrículas no curso Direito da Unemat Rondonópolis terminam nesta sexta

A Universidade do Estado de Mato Grosso, no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, informa que os candidatos aprovados no processo seletivo para as 100 vagas, divididas em turma única (matutina e noturna), realizem a matrícula e remessa dos documentos por meio do portal do Candidato, conforme Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A emenda de R$ 1 milhão para a criação das 100 vagas na nova turma de Direito é de autoria do deputado estadual Thiago Silva.

O candidato que não enviar a matrícula e a documentação perderá a vaga, sendo que no processamento das chamadas para a ocupação de vagas não preenchidas após o fim da 1ª chamada, a UNEMAT utilizará as listas de espera de que tratam o item 8 deste Edital. 10.2. Para que isto não ocorra o candidato selecionado à primeira chamada, do curso de direito na Unemat de Rondonópolis-MT, deve realizar a matrícula até amanhã dia 23 (sexta-feira).

As vagas previstas serão preenchidas pela ordem decrescente de classificação dos candidatos na opção de vaga para a qual se inscreveram, observado o limite de vagas não preenchidas disponíveis por Campus, Curso, Turno e categoria escolhida no ato da inscrição.

De acordo com o deputado Thiago, essa é uma grande oportunidade para que pessoas possam ter o estudo gratuito em uma das universidades mais respeitadas do país, que é a Unemat.

Qualquer dúvida os alunos classificados poderão entrar em contato por meio do Núcleo Pedagógico de Rondonópolis-MT, telefone (66) 3481-1857 e email saa.aia@unemat.br. Todas as informações constam no portal do candidato ao vestibular e no Edital (veja aqui).

É importante ressaltar que o último vestibular (entrada) do Curso de Direito na Unemat em Rondonópolis foi em 2018, por meio de convênio com a Prefeitura local, pois se tratam de turmas fora de sede, do Programa Parceladas, sendo uma turma única sem previsão, neste momento, de um novo vestibular para o curso de Bacharelado em Direito, “mesmo em meio à pandemia a Unemat está oportunizando o acesso ao ensino superior por meio do Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, que é vinculado ao campus universitário de Alto Araguaia”, explica o Diretor Político-Financeiro e Pedagógico, Sergio Santos Silva Filho.

O coordenador do curso de Direito, Everton Neves dos Santos reafirma que “é uma grande oportunidade de formação e fortalecimento da instituição em nossa região. O curso conta com professores mestres e doutores, além de projetos de extensão e pesquisa muito importantes para a formação e o desenvolvimento da nossa região”.

O procedimento de verificação para estudantes negros e estudantes com deficiência será o período de 27 a 30/04/2021.