Mayra Cardi rebate críticas sobre jejum após ficar sem comer durante sete dias

Mayra Cardi deu o que falar ao dizer que realizou um jejum de sete dias. Embora tenha tido uma experiência “mágica”, a coach teve que se pronunciar nas redes sociais após levar uma enxurrada de críticas dos fãs.

Apesar de ser queridinho entre as famosas, o jejum intermitente só dura até 32 horas e deve ser realizado com acompanhamento médico e nutricional. Mayra, que não é nutricionista, argumentou que a prática foi recomendada por seu médico.

“Quem quiser saber mais, tem uma live com o profissional do meu IGTV”, explicou ela. “Não fiz para emagrecer porque sou contra jejum para emagrecer. Tenho dois programas de emagrecimento e nenhum usa jejum. Sem mais!”, disse a influenciadora em sua conta no Twitter.