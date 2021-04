Mayra Cardi vai para retiro após se separar de Arthur Aguiar

Mayra Cardi viajou para um retiro, no interior de São Paulo, um dia depois de anunciar a separação de Arthur Aguiar, pela segunda vez. Vale lembrar que o término aconteceu oito dias depois de a influenciadora reatar o casamento com o ator.

Nas redes sociais, Mayra deu detalhes do local e disse que estava precisando desse tempo.

“Eu estou em um retiro. É uma fazenda, de 3 milhões de metros, olha que loucura, é gigante, tem cachoeira, a coisa mais linda. E só podem entrar 8 pessoas aqui dentro e elas ficam completamente isoladas, imagina 3 milhões de metros, fica cada uma na sua casa. Está sendo muito importante pra mim, pra minha conexão espiritual”, declarou.

Para a surpresa de Mayra, algumas amigas, incluindo a influenciadora Pétala Barreiros, decidiram visitá-la após assistir ao vídeo sobre o anúncio da separação. “Amigas são tudo. Elas não me acharam no retiro e vieram atrás de mim? Elas viram meu vídeo, falaram: ‘Mayra está triste, vou lá visitá-la’. Só que eu estou em um retiro, ninguém visita ninguém”, explicou ela, que conseguiu que a amigas entrassem no local.

“Eu amei, que surpresa maravilhosa, mas como vou colocá-las aqui dentro? Eu fui até a rececpção, o dono estava na porta e eu pedi para que ele deixasse minhas amigas entrarem, falei que elas vieram de muito longe, a Pétala (Barreiros) demorou três horas. E ele deixou, são maravilhosos, muito atenciosos. Queria agradecer pela gentileza”, comemorou Mayra, que também agradeceu as amigas: “Isso é amor”.