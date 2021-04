Médico é preso após xingar funcionária de hotel de ‘macaca’ e ‘vagabunda’

Um médico de 47 anos foi preso na noite desta terça-feira (13), em um hotel no bairro Jardim Esmeralda, em Rondonópolis-MT. Ele teria xingado uma funcionária de ‘macaca’, ‘vagabunda’, ‘gorda’ e preta.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local se deparou com o sujeito embriagado, testemunhas informaram que ele está no hotel a cerca de um mês e vem causando transtorno no ambiente devido ao excesso de bebida alcoólica.

De acordo com informações, ele ainda quebrou algumas garrafas de cerveja e entrou no quarto de outro hóspede e se recusou a sair. Não satisfeito, ofereceu dinheiro a outra funcionária (do hotel) para se deitar com ele, mas teve o ‘pedido’ negado.

A PM abordou o médico e ele começou a ofender com palavras de baixo calão e deferiu ameaças dizendo que a mulher é juíza.

Diante dos fatos, ele foi preso por perturbação do sossego alheio, desacato, ameaça e injúria racial.