Mendes admite atraso em chegada de 1,2 mi de doses da Sputnik a MT

O governador Mauro Mendes (DEM) admitiu a possibilidade de atraso no processo de compra e chegada de doses da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V, em razão de a Anvisa ainda não ter autorizado o uso emergencial do imunizante no País.

Na última semana, o governador anunciou a assinatura de um contrato para aquisição de 1,2 milhão de doses da Sputnik, com previsão de chegada dos primeiros lotes a Mato Grosso ainda no mês de abril.

Nesta terça-feira (6), a Anvisa convocou Mendes e outros governadores que têm a intenção de importar a vacina para explicar em detalhes as dificuldades que o órgão regulador vem enfrentando para avançar com a autorização para o uso emergencial. De acordo com a agência, ainda há pendências nas documentações relativas à Sputnik.

“Claro [que essa situação] pode atrapalhar o calendário anunciado. Hoje teremos essa reunião para tratar exatamente dos procedimentos burocráticos para liberação e autorização emergencial para a vacina entrar no Brasil. Ainda não há essa liberação da Anvisa”, disse Mendes.

“Agora, isso é cumprir burocracia. A empresa tem toda a documentação, a Sputnik já está sendo vendida em diversos países no mundo inteiro. Com certeza ela vai cumprir isso. Vamos apresentar essa documentação à agência e não tenho dúvida que a Anvisa vai liberar para o bem de todos os brasileiros e mato-grossenses que serão beneficiados com essa vacina”, emendou o governador.

Mendes disse também que, ao menos por ora, o Governo Federal não demonstrou interesse em comprar as vacinas que estão sendo negociadas pelos Estados junto à empresa russa.

Conforme já dito por ele anteriormente, caso a União arque com a compra dos imunizantes, eles são integrados ao Plano Nacional de Imunização (PNI) e destinados à toda a população do País.

Se não houver essa intenção, Mato Grosso custeia a aquisição e as 1,2 milhão de doses passam a ser exclusivamente para imunização dos mato-grossenses.

“Se a União pagar, vai para o PNI. Se nós pagarmos, vem para o Estado. Não vou pagar vacina com dinheiro dos mato-grossenses para distribuir para o País inteiro. Nem eu e nem outros estados. Estava combinado com o antigo ministro, mas ainda não há posição formal do atual ministro”, concluiu.