Mendes cita gasto de R$ 20 milhões de Taques e defende aquisição

Ao rebater críticas por conta da aquisição de um jatinho no valor de US$ 1,5 milhão pelo Estado, o governador Mauro Mendes (DEM) citou gasto milionário com fretamento de aeronaves à época do governo Pedro Taques (PSDB).

A aquisição da aeronave Cessna, modelo Citation Bravo C 550, foi feita por meio de dispensa de licitação pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. A compra foi alvo de críticas por parte de alguns políticos, incluindo deputados da base aliada.

Segundo Mendes, a aquisição é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Tribunal de Justiça (TJ-MT) e representará economia aos cofres públicos.

“Criticar todo mundo critica. Vi ex-governador [Pedro Taques] que gastou quase R$ 20 milhões em táxi aéreo andando aí por Mato Grosso. Eu ando pra baixo e pra cima, vou a muitos lugares sempre de voo de carreira. Se olhar o que gastamos é muito pouco”, disse Mendes.

O governador citou que o avião será usado pela segurança pública do Estado e, eventualmente, por ele também em casos de viagens de urgência.

“Dia desses precisei ir a Brasília, era uma reunião importantíssima para Mato Grosso e não tinha mais passagem. Eu não ia? Ia pegar carro e não chegaria a tempo? Então, existem situações que justificam você ter uma aeronave”, afirmou.

Ele citou ainda que Mato Grosso chegava a pagar R$ 2 milhões ao mês com UTIs aéreas e que, por conta de aquisições de aeronaves feitas pelo Estado, esses valores estão sendo economizados.

“As pessoas gostam de criticar, mas não analisam o contexto. Tem que olhar que, Graças a deus, as medidas que alguns criticaram é que nos permitiram consertar Mato Grosso”, afirmou.

“Isso [aquisição] traz economicidade, eficiência à administração pública. Vamos continuar fazendo o que é melhor. Tenho absoluta convicção de que muitas decisões, que trazem resultados positivos sempre vão ser criticadas por um ou outro. Mas não deixarei de fazer porque um ou outro critica”, concluiu.