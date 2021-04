Mendes cita “inveja, ódio e falta de Cristo no coração”

O governador Mauro Mendes (DEM) não fez questão nenhuma de esconder sua insatisfação e reprovação como comportamento do deputado federal José Medeiros (Podemos).

O parlamentar tem afirmado que Mato Grosso recebeu mais de R$ 20 bilhões do governo federal para ações de combate à pandemia da Covid-19. Disse ainda, que Mendes faz jogada de marketing ao assinar contrato para compra de vacinas contra a Covid-19.

As ser questionado sobre as declarações, o governador disparou: “São as pessoas do ódio, da inveja. Não tem cristo, não tem Deus no coração. Só pode ser isso, porque não é possível”.

“Como mente tanto assim. Se eu não tivesse muita honestidade, propósito, muita fé, tem hora que dá vontade de desistir. Mas se eu desistisse eu estaria fazendo o que esses imbecis gostariam que as pessoas de bem fizessem: se afastassem da política, pra que as pessoas do mal possam continuar”, emendou.