Mendes: “População não quer saber de ‘conversinha’ eleitoral”

Mesmo apontado como forte candidato à reeleição, o governador Mauro Mendes (DEM) voltou a afirmar que deixará para 2022 qualquer conversa que trate do processo eleitoral do próximo ano.

Em um evento realizado nesta semana, o democrata desconversou sobre a movimentação de alguns de seus opositores para o próximo pleito.

Recentemente, lideranças políticas e partidárias do Estado oficializaram a criação de um movimento da direita em Mato Grosso, que visa unir os partidos alinhados com as pautas defendidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

A ideia deste grupo passa também pela apresentação de uma “alternativa” alternativa política em Mato Grosso para a disputa pelo o governo do Estado e Senado.

“Tenho certeza que o cidadão não quer saber de ‘conversinha’ eleitoral nesse momento. O cidadão quer ver seus representantes, que ganham dinheiro público, trabalhando com seriedade. Cada um no seu quadrado, fazendo o que é importante para melhorar a vida de todos”, disse Mendes, ao ser questionado sobre a articulação deste grupo.

“Vou continuar trabalhando. Fui eleito por quatro anos e minha missão é trabalhar por Mato Grosso. Não vou falar de eleição antes do ano eleitoral. Até lá, toda vez que alguém me perguntar vou dizer: Deixa 2022 para 2022. Agora temos que trabalhar e entregar resultados”, emendou o governador.

Movimento de direita

Esse grupo foi oficializado em um encontro realizado no final de semana e que contou com a participação de dirigentes e lideranças de vários partidos.

Entre eles, o Podemos, PSL, PSC, Patriota, PRTB e DC. Na reunião, ficou acordada a construção de um projeto político sem definições de nomes para a disputa eleitoral em Mato Grosso, especialmente ao governo.

“Sabemos que a nossa união é importante, mas o momento é de focar na construção de uma agenda conjunta para ajudar Mato Grosso e o país. Nosso foco, nesse momento, é o combate à pandemia e a recuperação da economia e dos empregos”, disse o deputado José Medeiros (Podemos).