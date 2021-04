Mendes rebate Medeiros e sugere renúncia

O governador Mauro Mendes (DEM) disparou críticas contra o deputado federal José Medeiros (Podemos) e o acusou de “falar merda”, além de espalhar fake news.

A irritação ocorre já que Medeiros tem dito, reiteradas vezes, que Mato Grosso recebeu mais de R$ 20 bilhões do governo federal para ações de combate à pandemia da Covid-19.

“Lamentavelmente, existem alguns políticos – e aí está esse senhor José Medeiros e mais alguns – que prestam um grande desserviço à sociedade. Eu desafio o senhor José Medeiros e qualquer um desses deputados que falam essas ‘merdas’, que eles provem o que estão dizendo”, disparou Mendes.

“Se não provar, renunciem ao mandato ou peçam desculpas publicamente. Porque eles estão, como parlamentar, mentindo descaradamente”, emendou o governador.

Ele citou, inclusive, ter tornado pública uma carta do Ministério da Economia dando conta de Mato Grosso Mato Grosso recebeu R$ 5 bilhões.

As declarações foram dadas durante entrevista concedida à uma rádio da Capital.

“Bestas do apocalipse”

Na ocasião, Mendes ainda rebateu alegações feitas por Medeiros no sentido de que o Estado estaria fazendo “jogo de vacina” ao anunciar a assinatura de um contrato para compra de 1,2 milhão de doses da vacina russa Sputnik.

O imunizante ainda não tem autorização para uso emergencial no País. Por conta disso, o governador tem feito críticas à morosidade da Anvisa em dar o aval para a vacina.

Na visão de Medeiros, o governador usa de tal situação para criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“A vacina foi comprada por mim e por vários estados. Estamos aguardando a Anvisa. Ao invés de o deputado cobrar da Anvisa para liberar, ele inventa essa historinha. Para saber se é jogada de marketing, manda a Anvisa provar”, disse Mendes.

“No Brasil hoje tem um grupo de pessoas do mal, eu chamo de as ‘bestas do Apocalipse’ que ficam disseminando o ódio, o mal. Eles ficam inventando mentiras o tempo todo e repetem a mentira. É lamentável como tem político que faz um desserviço à população. É irritante você trabalhar tanto como estamos pra ver político que recebe alto, não trabalha, não prestam serviço e ficam mentindo”, concluiu.