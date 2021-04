Menos de 4% da população de Cuiabá tomou segunda dose da vacina

Menos de 4% da população estimada de Cuiabá tomou duas doses das vacinas contra a Covid-19 até o momento. O número está disponível para consulta popular através da plataforma “Divulga Sus” do Ministério da Saúde.

Até esta sexta 21.501 pessoas receberam as duas doses em Cuiabá. Número que representa cerca de 3,7% da população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Pesquisa, Geografia e Estatística), que é de 618 mil habitantes.

Vale ressaltar que a plataforma do Ministério da Saúde é atualizada em tempo real. A primeira dose foi aplicada em 82.165 mil pessoas em Cuiabá.

O ritmo da vacinação é criticado na capital do estado e levou a prefeitura a ampliar os pontos de vacinação. Antes todas as doses eram aplicadas no Centro de Eventos do Pantanal, agora também no estacionamento da UFMT, do Sesi Papa e no Sesc Balneário.

A Secretária Municipal de Saúde, Ozenira Félix, disse que a aplicação da rede não foi feita antes por falta de vacinas. No ranking estadual da vacinação, levando em consideração a porcentagem entre doses recebidas e aplicadas, Cuiabá fica apenas na 98° posição entre 141 municípios.