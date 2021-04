Ministra da Família se encontra com delegado do caso Henry

A ministra Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) se reuniu nesta quinta-feira (15) com o delegado de polícia Antenor Lopes Martins, um dos integrantes da investigação do caso Henry Borel.

O encontro ocorreu no Rio de Janeiro e contou com a participação do secretário de Polícia Civil, Allan Turnowiski, o delegado de polícia Edson Henrique Damasceno e o promotor de Justiça Marcos.

No centro do encontro, possíveis melhorias nas leis de proteção da criança e projetos que buscam garantir as medidas protetivas.

Henry Borel, de quatro anos, morreu no dia 8 de março após chegar ao hospital com dificuldades para respirar. Segundo o laudo do IML (Instituto Médico Legal), os ferimentos que causaram a morte foram feitos por uma ação violenta. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto dele, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade).