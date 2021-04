Um acidente envolvendo uma moto Yamaha XTZ 150 e um veículo Onix aconteceu na noite desta quinta-feira (08) no Centro de Rondonópolis – MT.

A motorista do Onix seguia pela Avenida Amazonas que é preferencial e o motociclista não respeitando a sinalização saiu da Rua Poxoréo e causou o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista que tem aparentemente 40 anos com escoriações pelo corpo e uma possível fratura no ombro.