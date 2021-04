Motociclista fica ferido em acidente na Vila Operária

Um acidente envolvendo uma moto YBR de cor vermelha e um carro Ford Fiesta Sedan de cor branca aconteceu na noite desta sexta-feira (23), no bairro Vila Operária em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista do carro, ele seguia na Avenida Bandeirantes, o sinal fechou e o condutor da moto que vinha atrás, estava distraído e acabou colidindo na traseira do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista ferido e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).