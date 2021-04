Motociclista invade a pista contrária e fica em estado grave

Um acidente de grande impacto aconteceu na tarde deste domingo (18), no Anel Viário próximo a antiga Santana Têxtil, bairro Granville em Rondonópolis – MT.

De acordo com informação do motorista do veículo Ford Fiesta, o motociclista que estava em uma Titan vinha em sentido oposto.

E em determinado momento, o condutor da moto invadiu a pista contrária e o motorista não conseguiu evitar a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e devido gravidade do acidente imobilizaram o motociclista com muita agilidade e o encaminharam para o Hospital Regional.

Conforme um socorrista do Samu, a vítima tem 31 anos e estava com vestígios de embriaguez, sofreu fratura na perna esquerda e deve ter quebrado em dois ou três lugares.